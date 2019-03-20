مساعد وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير خارجية فيتنام سبل التعاون الثنائي

بحث السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، أمس الثلاثاء، مع نيجوين كوك كونج نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذى يقوم بأول جولة له بالمنطقة بدأها بمصر، سبل تعزيز التعاون بين مصر وفيتنام.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بتفعيل كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام فى عام 2017، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الفيتنامي الراحل لمصر فى عام 2018.

وأكد الجانبان حرصهما على رفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى مليار دولار سنوياً، حيث بلغ حجم التجارة بين الجانبين 471 مليون دولار فى عام 2018، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2017. كما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثقافية وزيادة الحركة السياحية بين البلدين.