ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 436 ألفا و575 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) حتى اليوم السبت في لبنان إلى 436575 بعد تسجيل 2253 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5715 بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 2213 من بين المقيمين و 40 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 436575 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5715 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.