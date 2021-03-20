 الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى - بوابة الشروق
السبت 20 مارس 2021 12:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى

د ب أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 12:04 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 12:04 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي نينوى، 400 كم شمالي بغداد.

وقالت المديرية، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز"، اليوم، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 43، تمكنوا من ضبط ستة صواريخ مدفع 106 ملم، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى".

وأشارت إلى أن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مضيفة أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك