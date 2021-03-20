الحزن يُخيّم على أهالي بيلا بكفر الشيخ بعد وفاة الفنان عبد الوهاب خليل

خيَّم الحزن على أهالى مدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ؛ بعد وفاة ابن مدينتهم الفنان القدير عبد الوهاب خليل، مساء اليوم، عن عُمر ناهز الـ81 عاماً؛ بعد صراع مع المرض.



وتحوّل موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى سُرادق عزاء بعد وفاة الفنان عبد الوهاب خليل، ونشر عدد كبير من أهالى مدينة بيلا وأصدقاء، وزُملاء الفنان الراحل تدوينات على صفحاتهم الشخصية، داعين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأكد عدد من أهالى مدينة بيلا، أن الفنان الراحل عبد الوهاب خليل، كان حريصاً على زيارة مدينته باستمرار، وكان يتسم بالتواضع والإخلاص، وصلة الرحم، مُشيرين إلى أنهم سيتوجهون إلى القاهرة فى الصباح الباكر للمُشاركة فى تشييع جنازة ابن مدينتهم، والذى سيُوارى الثرى بمدافن منطقة السادس من أكتوبر.



جدير بالذكر، أن الفنان عبد الوهاب خليل، وُلد بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1940، وحصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكانت بداياته الفنية فى ستينيات القرن الماضى، من خلال المسرح واﻹذاعة؛ ليُشارك بعدها فى عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون.



ومن أبرز أعماله الفنية: "الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل، وبالوالدين إحساناً"، ومن أشهر أدواره بياع الروبابيكيا بمسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".



ومن المُقرر، أن يقتصر عزاء الفنان عبد الوهاب خليل على تشييع الجنازة فقط، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمُواجهة فيروس "كورونا"، حيث تتلقى أسرة الراحل العزاء أمام المقابر.