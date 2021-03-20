 وزير الإعلام اليمني: الحوثي لا يملك قرار الحرب والسلم وهو مجرد تابع - بوابة الشروق
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وزير الإعلام اليمني: الحوثي لا يملك قرار الحرب والسلم وهو مجرد تابع

أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 3:04 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 3:04 م
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي يؤكد أنها لا تمتلك قرار الحرب والسلم وأنها مجرد تابع.

وأوضح الإرياني - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت - أن الأحداث الأخيرة أكدت أن مليشيا الحوثي مجرد فصيل مسلح تابع للحرس الثوري ويدار من المدعو حسن ايرلوا، لمحاولة الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتهديد أمن وإمدادات الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية‏.

وأشار إلى أن تصعيد مليشيا الحوثي الخطير في ظل دعوات التهدئة والحل السلمي للأزمة، يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام وأن عقيدتها مبنية على القتل، وغير مؤهلة للعب دور في بناء السلام، كما يعكس عدم اكتراثها بالمعاناة الانسانية التي يعيشها اليمنيون‏.

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