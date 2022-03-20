السيسي يؤكد اعتزازه بعمق العلاقات بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، الكاردينال ماربطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالكاردينال ماربطرس في بلده الثاني مصر، مثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره.

ومن جهته، أعرب الكاردينال ماربطرس عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.

كما أعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان بكافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.