الأمم المتحدة: 2361 ضحية من المديين في أوكرانيا حتى الآن بينهم 902 قتيل

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تحديثه، اليوم الأحد، لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا، إن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس 2361 ضحية مدنية؛ بينهم 902 قتيل و1459 مصابا.

وأشار التحديث إلى أن 248 قتيلا، إضافة إلى 744 مصابا، سقطوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك؛ بينما سقط 195 قتيلا و561 مصابا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، أما في الأراضي التي تسيطر عليها (الجمهوريات) التي نصبت نفسها بنفسها، فسقط 53 قتيلا و183 جريحا.

ولفت التحديث إلى أن 564 قتيلا، إضافة إلى 715 مصابا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل مدن كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.

وذكر المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع؛ بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.