سون وكين يقودان توتنهام للانتصار بثلاثية على وست هام بالبريميرليج

فاز فريق توتنهام على ضيفه ويستهام 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليستر سيتي على برينتفورد 2 / 1.

وسجل أهداف توتنهام كورت زوما، لاعب ويستهام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، وهيونج مين سون (هدفين) في الدقيقتين 24 و89، فيما سجل هدف ويستهام سعيد بن رحمة في الدقيقة 35.

ورفع توتنهام رصيده إلى 51 نطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ليستر سيتي على ضيفه برينتفورد 2 / 1 . وسجل هدفي ليستر تيموتي كاستاني وجيمس ماديسون في الدقيقتين 20 و33 ،فيما سجل هدف برينتفورد يوان ويسا في الدقيقة 86.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر ،وتوقف رصيد برينتفورد عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.