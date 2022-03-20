بولندا تسجل 10 آلاف و374 إصابة جديدة و119 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا 10 آلاف و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 119 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و885 ألفا و446 حالة، والوفيات إلى 114 ألفا و206 حالات .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و764 ألفا و40 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.