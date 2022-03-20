شيماء سيف تشارك بعملين في رمضان 2022



تعيش الفنانة شيماء سيف حالة من النشاط الفني، حيث تشارك بعملين فى الموسم الرمضاني 2022، الأول هو الجزء الثاني من مسلسل «فى بيتنا روبوت» بشخصية «زومبا»، والذي تستكمل أحداثه معاناة ليلى زاهر من مشاكل الحمل ودخول زوجها هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت.

مسلسل «فى بيتنا روبوت 2»، من بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وفكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

والعمل الثاني الذي تشارك به شيماء سيف هو مسلسل «أحلام سعيدة»، حيث تجسد شخصية «صدفة» التى تعانى من الأرق والضغوطات النفسية وقلة النوم، وتشارك بالعمل إلى جانب يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وتدور قصته حول 3 سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.