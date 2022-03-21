سفير الصين بواشنطن: نعمل على خفض تصعيد الحرب في أوكرانيا

قال السفير الصيني لدى واشنطن تشين قانج إن بلاده "ستفعل كل شيء" لخفض تصعيد الحرب في أوكرانيا ،وأضاف أن علاقتها مع روسيا "ليست جزءا من المشكلة".



تأتي تصريحات السفير الصيني في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الصيني شي جين بينج من "التداعيات والعواقب" إذا دعمت الصين الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء. وأكد شي لبايدن أن بلاده لا تريد الحرب.

وأضاف تشين في تصريحات بثتها شبكة (سي بي إس) اليوم الأحد: "هناك معلومات مضللة حول تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا"، وقال إن الصين لا ترسل "أسلحة وذخائر إلى أي طرف. سنفعل كل شيء لتهدئة الأزمة".



وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستدين الغزو الروسي، قال تشين: "لا تكن ساذجا، فالإدانة لا تحل المشكلة. سأكون مندهشا إذا تراجعت روسيا بالإدانة". وأضاف أن الصين ستواصل بدلا من ذلك الحث على إجراء محادثات سلام.



يذكر أن الصين لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا كما لم تفرض عقوبات على موسكو.