نتنياهو يحمل هرتسوج مسؤولية اندلاع حرب أهلية في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه إذا اندلعت حرب أهلية بسبب خطة الحكومة لإصلاح القضاء، فسيكون ذلك خطأ الرئيس يتسحاق هرتسوج.

ووفقا لتقرير "القناة 13" الإسرائيلية، أدلى نتنياهو بهذه التصريحات في محادثة خاصة بعد وقت قصير من عرض هرتسوج الأسبوع الماضي لإطاره البديل للإصلاح القضائي، فيما وصف مكتب نتنياهو التقرير بالـ"كاذب".

وأحدث التشريع المقترح لتقليص سلطة المحكمة العليا في العمل كجهاز فحص ضد الحكومة والذي كان الائتلاف الحاكم يندفع به من خلال البرلمان، شرخا عميقا في المجتمع الإسرائيلي، مما أدى إلى احتجاجات حاشدة من قبل معارضي التغييرات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحذر هرتسوج ، الذي قدم اقتراحه يوم الخميس، من أن إسرائيل تواجه خطر حرب أهلية حقيقية. وسرعان ما رفضت الحكومة خطته لأنها كانت "منحرفة للغاية" تجاه مواقف منتقدي خطة الإصلاح الشامل.

وذكر التقرير أنه بعد ذلك بوقت قصير، وجه نتنياهو انتقادات شديدة إلى هرتسوج ، وألمح إلى المقربين منه أنه في حالة اندلاع حرب أهلية، "ستكون الدماء على يدي هرتسوج ".

وقيل إن رئيس الوزراء غاضب من هرتسوج لكشفه النقاب عن اقتراحه على الرغم من أن نتنياهو طلب منه الانتظار ليوم أو يومين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.