أحمد وفيق: رفضت دور الإرهابي في الجزء الأول من الاختيار

قال الفنان أحمد وفيق، إنه اشترط عدم تجسيد شخصية إرهابي عندما عُرضت عليه المشاركة في الجزء الأول من مسلسل الاختيار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأحد، أنه رفض تجسيد شخصية "الإرهابي" في هذا المسلسل على وجه التحديد رغم تجسيده شخصيات اعتبرها تحمل شرا أكبر من الإرهابيين.

كما أوضح أنه يعتبر من أوائل الفنانين الذين جسّدوا شخصيات عناصر إرهابية في الفن، حيث قدمه هذا الدور في فيلم "الآخر" وأيضا في مسلسل الحشاشين.

ولفت إلى أن رفضه تقديم دور إرهابي في مسلسل الاختيار راجع إلى شعوره بأن العمل كان احتفاليا وقوميا، وفضَّل تجسيد أحد أبطال الجيش المصري ليكون ذلك باعثا على شعوره بالفخر.

وتابع: "الناس متخيلة إنه بيتقالنا تعالوا اعملوا الدور .. فنطلع جري.. لأ.. إحنا ممكن نرفض ونقول آه أو لأ وينفع أو مينفعش".

ولفت إلى أنه عندما عُرض عليه تجسيد شخصية اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق في مسلسل الاختيار 3، طلب إمهاله نصف ساعة للرد، وخلالها شاهد مقاطع فيديو للوزير الأسبق ليرى ما إذا كان مناسبا للدور من عدمه.

واستكمل: "شفت الفيديوهات علشان أشوف هل أنا مناسب للدور ولا لأ.. كان ممكن يطلع شكلي غيره وفي الحالة دي أقول لأ.. أنا عمري ما أعمل حاجة أنا مش صح فيها".