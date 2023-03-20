دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بمليون طلقة من ذخيرة المدفعية

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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دبلوماسيين، أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تزويد أوكرانيا بمليون طلقة من ذخيرة المدفعية خلال 12 شهرا القادمة.

وسوف ترسل الدول على الفور الذخيرة من مخزوناتها القائمة إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وعلاوة على ذلك، سوف تشتري دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك المزيد من القذائف عيار 155 ملم خلال الـ6 أشهر المقبلة لدعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وسوف يتم تعويض دول الاتحاد الأوروبي جزئيا عن نقل ذخيرتهم من خلال صندوق يتبع التكتل الذي كان يمول في الشهور الماضية شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتنص الخطط الأولية على اتاحة ما إجماليه ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لدعم الذخيرة لأوكرانيا.

وتأتي الاتفاقية جراء مخاوف من أن أنواع مهمة من الذخيرة يمكن أن تنفد من أوكرانيا في المستقبل القريب.