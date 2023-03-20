محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بمرض مناعي نادر

كشف الفنان محمد ثروت تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لنجله أحمد ثروت بعد إصابته بـ "متلازمة ميلر فيشر"، وهو مرض مناعي، قائلًا: "المرحلة الأولى من العلاج كانت في مصر وهي في غاية الأهمية وربنا أراد أن تكون المرحلة الأولى من العلاج في الدولة تحت إشراف الطبيب محمود حميدة".

تابع في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "رغم أن استخدام الكورتيزون يحتاج لقرار جريء لكن الطبيب محمود حميدة في مصر أخذ قرار جريء وهو استخدام الكورتيزون بجرعات مكثفة وعالية أسهمت في تقليص الانتشار ووقف تفشي المرض الذي كان من الممكن أن يصل إلى الرئتين والمخ حتى أن الأطباء في ألمانيا أشادوا بالأطباء المصريين بالعلاج المبدئي وقالوا إنه قرار جريء في توقيت مهم".

أكمل: "المرحلة الثانية من العلاج كانت في ألمانيا واستقبلتنا الطبيبة المعالجة وطلبت منا الانفصال عن بعضنا منعًا للتوتر وقالت لازم ماتبقاش معاه حتى لا أنقل له توترتي ولا يحدث العكس فتتأخر الاستجابة للعلاج والوضع كان صعب في لحظة من اللحظات لقيت ابني مش عارف يمشي".

عن آخر التطورات الصحية، قال: "ابني مش قادر يقف على رجليه الآن واللي حصل قدر الله، وهو متقبله جداً وربنا منزل عليه رضا وسكينة والوضع صعب"، لافتًا إلى أن الاصابة بمتلازمة "متلازمة ميلر فيشر"، تحدث فجاة وفي وقت قصير، قائلًا: "يكفي كمية الدعاء من الناس حتى اللي مش عارفينه والقلوب الطيبة والدعاء هو ما يدفعه على الاصرار في التغلب على المحنة".

حول الخطوات القادمة، قال: "المرحلة الأولى من العلاج سليمة ولكن تداعيات المرحلة الأولى سيئة وجعلته غير قادر على الوقوف على قدمه بالأخص اليسرى تحديداً والعلاج أن يتم عزله في أماكن أمراض المناعة ويتم تأهيلهم وفقاً لأسلوب العلاج المتفق عليه عبر الأجهزة والتمارين وهي قصة معقدة وشديدة الدقة وتحمل جوانب طبية ونفسية".