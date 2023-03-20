كورتوا: برشلونة أقرب للفوز بلقب الدوري الإسباني

يرى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن برشلونة اقترب من الفوز بلقب الدوري الإسباني، بعد الفوز على الميرنجي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، واتساع الفارق لـ 12 نقطة بين الفريقين.

قال كورتوا في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة:" 1٢ نقطة فارق مع برشلونة، أصبحوا أقرب للفوز باللقب".

أضاف البلجيكي:" قدمنا مباراة جيدة اليوم، واتيحت لنا فرص ولهم أيضا".

أوضح:" برشلونة نجح في التسجيل في النهاية، رغم أننا كنا الأفضل في الشوط الثاني".

أكد كورتوا:" أهدرنا العديد من الفرص ولكن في النهاية خسرنا".

أشار:" أمامنا كأس إسبانيا ودوري الأبطال وعلينا الفوز بهما".

اقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بثنائية مقابل هدف، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 68 في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 56 في الوصافة.