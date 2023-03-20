وزير العدل: دار الإفتاء تلقت 240 ألف حالة عن الطلاق ثبتت صحة 2 منها فقط

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه ناقش الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فيما يخص توثيق الطلاق.

وأضاف خلال مداخلة أثناء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي، أن توثيق الطلاق يهدف إلى التحقق من وقوعه من كامل أركانه وشروطه الشرعية.

وأوضح أن المفتي أبلغه بأن عدد حالات الإفتاء التي وردت إلى الدار بخصوص الطلاق وصل عددها إلى 240 ألف حالة عن الطلاق، حالتان منها وقعت بشكل صحيح.

وأشار إلى أن المفتي أكّد أن توثيق الطلاق أصبح وجوبيا استنادا إلى هذه الأرقام.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.