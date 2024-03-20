عبرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن شعورها بالفخر والسعادة لحصولها وعائلتها على الجنسية الفلسطينية، موضحة أن التربية التي نشأت عليها غرست فيها الانتماء لفلسطين بشكل عميق، مؤكدة أن حصولها على جواز السفر الفلسطيني كان بمثابة تأكيد لهذا الانتماء.
واعتبرت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن هذا التكريم قيمة معنوية كبيرة، مشيرة إلى أن الانتماء لا يتطلب أوراقًا أو جواز سفر.
وأوضحت أن تكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمنحها وعائلتها الجنسية الفلسطينية في أكتوبر 2022؛ يأتي تقديرا لمواقفها ودفاعها المستمر عن القضية الفلسطينية، قائلة:«علاقتي مع القضية الفلسطينية مهمة للغاية، فهذه القضية تعنيني كما تعني الكثير من العرب والسوريين، ولنا ارتباط دائم بها».
وتابعت: «كل حياتي مواقف تجاه فلسطين، ونحن نشأنا وخلقنا على كلمة فلسطين، وكانت العائلة تخطط لزيارة فلسطين قبل الأحداث الأخيرة، لكن للأسف تم تأجيل الموضوع».
وأعربت عن رفضها القاطع لدخول فلسطين عبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قائلة: «مستحيل، ولا أقدر أشوف أو ألمح شخص منهم، لا أعرف التفاصيل؛ لكن مستحيل أتحمل أني أشوف حد منهم، ومن حقنا ندخل فلسطين مثل ما أهل فلسطين من حقهم يستقبلوا كل الناس».
وأوضحت أن شعورها بالمسئولية تجاه القضية الفلسطينية دفعها إلى تكريس كل وقتها وطاقتها لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر، قائلة: «كنت في حالة انعزال تام ومرضت وانعزلت بشكل كامل، وسخرت كل الوقت وحياتي وصفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوت الناس داخل فلسطين للعالم».