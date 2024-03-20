عبرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن شعورها بالفخر والسعادة لحصولها وعائلتها على الجنسية الفلسطينية، ‏موضحة أن التربية التي نشأت عليها غرست فيها الانتماء لفلسطين بشكل عميق، مؤكدة أن حصولها على جواز السفر ‏الفلسطيني كان بمثابة تأكيد لهذا الانتماء‎.‎‏ ‏

واعتبرت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، ‏مساء ‏الأربعاء، أن هذا التكريم قيمة معنوية كبيرة، مشيرة إلى أن الانتماء لا يتطلب أوراقًا أو جواز سفر‎.‎

وأوضحت أن تكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمنحها وعائلتها الجنسية الفلسطينية في أكتوبر 2022؛ يأتي ‏تقديرا لمواقفها ودفاعها المستمر عن القضية الفلسطينية، قائلة:«علاقتي مع القضية الفلسطينية مهمة للغاية، فهذه القضية ‏تعنيني كما تعني الكثير من العرب والسوريين، ولنا ارتباط دائم بها».‏

وتابعت: «كل حياتي مواقف تجاه فلسطين، ونحن نشأنا وخلقنا على كلمة فلسطين، وكانت العائلة تخطط لزيارة ‏فلسطين قبل الأحداث الأخيرة، لكن للأسف تم تأجيل الموضوع».‏

وأعربت عن رفضها القاطع لدخول فلسطين عبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قائلة: «مستحيل، ولا أقدر أشوف أو ‏ألمح شخص منهم، لا أعرف التفاصيل؛ لكن مستحيل أتحمل أني أشوف حد منهم، ومن حقنا ندخل فلسطين مثل ما أهل ‏فلسطين من حقهم يستقبلوا كل الناس».‏

وأوضحت أن شعورها بالمسئولية تجاه القضية الفلسطينية دفعها إلى تكريس كل وقتها وطاقتها لنصرة الشعب ‏الفلسطيني في قطاع غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر، قائلة: «كنت في حالة انعزال تام ومرضت وانعزلت بشكل ‏كامل، وسخرت كل الوقت وحياتي وصفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوت الناس داخل فلسطين ‏للعالم».‏