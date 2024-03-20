أشادت الفنانة انتصار بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، مؤكدة أنه ناقش ببراعة موضوعا هاما من خلال شخصية الأم ‏حمدية التي تواجه صراعا مع بناتها بسبب وقوعهن في أسر عالم منصات التواصل الاجتماعي، وسعيهن وراء «فتات ‏المال» بأي ثمن.‏

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن المسلسل ‏يسلط الضوء على الوجع الحقيقي للأم التي ترى بناتها يضيعن مستقبلهن؛ من أجل المال، مؤكدة أن لا شيء في الدنيا ‏يستحق التضحية بالحياة والمستقبل‎.‎

وأوضحت أن مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» يرصد معاناة الأم في سعيها الدؤوب لحماية بناتها من مخاطر منصات ‏التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن صعوبة هذه المهمة تتمثل في قلة خبرة الأمهات بهذه المنصات خاصة الفئات ‏أبناء الطبقات الاجتماعية تحت المتوسطة.‏

وحذرت من مخاطر المنصات الإلكترونية والتعامل مع الهواتف الذكية بجهل، معتبرة إياها «أكبر عدو للأسرة» ‏المصرية، قائلة إنها تعاملت مع الدور كأم تدرك جيدًا شعور الأمهات في مثل هذه الظروف. ‏

وأوضحت أن تأخر المجتمع في مناقشة هذه القضية الهامة دفعها إلى قبول دورها في المسلسل دون تردد، مؤكدة أن ‏دورها كان بمثابة رسالة توعية واجبة لتحذير الأسر من وقوع بناتها عرضة لفخ الاستغلال‎.‎

وبينت أن الفتيات اللواتي يقعن ضحية الاستغلال ينقسمون إلى نوعين؛ الأول لا يدركون خطورة الأمر مثل الأم في ‏المسلسل التي تشغلها لقمة العيش عن متابعة أبنائها، أما النوع الثاني -وهو الأخطر- حيث تكون العائلة على دراية بما ‏يحدث.‏