أشادت الفنانة انتصار بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، مؤكدة أنه ناقش ببراعة موضوعا هاما من خلال شخصية الأم حمدية التي تواجه صراعا مع بناتها بسبب وقوعهن في أسر عالم منصات التواصل الاجتماعي، وسعيهن وراء «فتات المال» بأي ثمن.
وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن المسلسل يسلط الضوء على الوجع الحقيقي للأم التي ترى بناتها يضيعن مستقبلهن؛ من أجل المال، مؤكدة أن لا شيء في الدنيا يستحق التضحية بالحياة والمستقبل.
وأوضحت أن مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» يرصد معاناة الأم في سعيها الدؤوب لحماية بناتها من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن صعوبة هذه المهمة تتمثل في قلة خبرة الأمهات بهذه المنصات خاصة الفئات أبناء الطبقات الاجتماعية تحت المتوسطة.
وحذرت من مخاطر المنصات الإلكترونية والتعامل مع الهواتف الذكية بجهل، معتبرة إياها «أكبر عدو للأسرة» المصرية، قائلة إنها تعاملت مع الدور كأم تدرك جيدًا شعور الأمهات في مثل هذه الظروف.
وأوضحت أن تأخر المجتمع في مناقشة هذه القضية الهامة دفعها إلى قبول دورها في المسلسل دون تردد، مؤكدة أن دورها كان بمثابة رسالة توعية واجبة لتحذير الأسر من وقوع بناتها عرضة لفخ الاستغلال.
وبينت أن الفتيات اللواتي يقعن ضحية الاستغلال ينقسمون إلى نوعين؛ الأول لا يدركون خطورة الأمر مثل الأم في المسلسل التي تشغلها لقمة العيش عن متابعة أبنائها، أما النوع الثاني -وهو الأخطر- حيث تكون العائلة على دراية بما يحدث.