التحفظ على 5 أشخاص بعد إصابتهم في مشاجرة بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بالتحفظ على 5 أشخاص بعد إصابتهم في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف حول إدارة ساحة انتظار سيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات التكميلية حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإرسال الأسلحة المستخدمة والمضبوطة حوزتهم للأدلة الجنائية لفحصها ومعرفة نوعها ونوع الطلقات.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلًا من طرف أول 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار، وطرف ثان 3 أشخاص بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية بسبب خلافات بينهم حول إدارة ساحة انتظار سيارات بدائرة القسم؛ فتطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم؛ نتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص برش خرطوش تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي طرفي المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.