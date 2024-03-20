الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة في جنوب غرب البلاد

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة في منطقة ساراتوف جنوب غرب روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فوق مدينة إنجلز، وفقا للسلطات الإقليمية.

وقال الحاكم رومان بوسارجين على تليجرام إنه وفقا للنتائج الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار من الحطام المتساقط في المدينة.

وتقع إنجلز، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وأسقطت روسيا بالفعل طائرات مسيرة عدة مرات في منطقة ساراتوف ، حيث يقع مطار إنجلز 2 العسكري. ووضعت روسيا قاذفات استراتيجية هناك لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا.

ولم يتسن في البداية التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت جميع الطائرات المسيرة قد تم صدها بالفعل عند الاقتراب. وغالبا ما يبلغ الجانب الروسي، الذي يشن حربا ضد الدولة المجاورة منذ أكثر من عامين حتى الآن، فقط عن النجاحات المفترضة لدفاعه الجوي في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي دفاعها ضد الغزو الروسي، تهاجم أوكرانيا أيضا الأراضي الروسية مرارا، سواء في المناطق الحدودية أو في المناطق النائية.