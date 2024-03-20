وزير الخارجية الأمريكي: جميع سكان غزة يعانون من نقص غذائي حاد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع سكان قطاع غزة المحاصر يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف بلينكن في مانيلا في نهاية زيارة إلى الفلبين يوم الثلاثاء: "وفقا للمقياس الأكثر موثوقية لهذه الأشياء ، فإن 100% من السكان في غزة في مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف مجموعة سكانية بأكملها على هذا النحو. ونرى أيضا مرة أخرى، وفقا للأمم المتحدة في هذه الحالة، أن 100% من مجموع السكان، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

ومضى بلينكن يقول إنه في حين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها و "منع حدوث (هجوم) 7 أكتوبر مرة أخرى، من الواجب تماما أن تجعل الدولة حماية المدنيين أولوية وإعالة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى السعودية اليوم الأربعاء ومنها إلى مصر في اليوم التالي لمناقشة الجهود الرامية إلى تأمين وقف لإطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

بالإضافة إلى ذلك، يريد وزير الخارجية الأمريكي الدعوة إلى زيادة إيصال المساعدات للأشخاص الذين يعانون في قطاع غزة.

وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، حيث يعيش نحو 1ر1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية وضعا يائسا.

وأفادت منظمات إغاثية بوجود صعوبات جمة في الوصول إلى قطاع غزة، ولا سيما إلى الجزء الشمالي من القطاع.

وبدأت دول عدة في إدخال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر والجو. ومع ذلك، وفقا للأمم المتحدة، فإن هذا ليس بديلا مناسبا لتسليم المساعدات بالشاحنات.