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أظهرت بيانات المسح الأسبوعي لرابطة مصرفيي التمويل العقاري الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع عدد طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 مارس الحالي.

وبحسب المسح ارتفع المؤشر المجمع لسوق التمويل العقاري الذي يقيس حجم طلبات القروض العقارية بنسبة 6ر1% خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه خلال الأسبوع السابق المنتهي يوم 8 مارس الحالي بنسبة 1ر7%.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر المشتريات العقارية بنسبة 2ر1% خلال الأسبوع الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وتراجع مؤشر إعادة تمويل القروض بنسبة 5ر2% خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 مارس الحالي.

وقال جويل خان نائب رئيس رابطة مصرفيي التمويل العقاري الأمريكية "فائدة التمويل العقاري زادت خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات استمرار التضخم أعلى من المتوقع".

وأشار التقرير إلى تراجع نسبة عمليات إعادة التمويل إلى 2ر31% من إجمالي الطلبات مقابل 6ر31% من إجمالي الطلبات خلال الأسبوع السابق.