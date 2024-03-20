أولاف شولتس يجدد مطالبته بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

واصل المستشار أولاف شولتس، حثه على التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في حرب غزة، وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الواقع على البحر المتوسط.

وقال شولتس، في بيان للحكومة، ألقاه أمام البرلمان اليوم الأربعاء: "ما يجب إنجازه في أسرع وقت ممكن الآن، هو وقف لإطلاق النار يستمر لفترة زمنية أطول إلى حد ما، يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن وتسليم جثث القتلى حتى يتمكن أقاربهم من الحداد عليهم بشكل لائق".

وتابع شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يجب أن يتم خلال هذه الفترة توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكمل حديثه عن وقف إطلاق النار في هذا الوقت قائلا: "لا أريد في هذا الموضع أن أثير أملا زائفا. لكني لدي بعض الانطباع بأنه (وقف إطلاق النار) أصبح أكثر واقعيا مما كان عليه لفترة طويلة، وهو لا يزال بعيدا عن النجاح".

وأكد شولتس أن هدف البرلمان الألماني والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكثيرين آخرين هو إيجاد أفق مستقبلي لحل الدولتين، وقال: "يجب أن يكون واضحا الآن كيف يمكن أن يكون هناك مستقبل لتعايش سلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية".

وشدد المستشار الألماني، على أهمية وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى مساهمة بلاده في ذلك عن طريق الجو، مردفا: "لكننا نعرف أن هذا لن يغير الموقف بشكل جذري"، وطالب بفتح المزيد من الحواجز الحدودية وبتوصيل المساعدات عبر الطريق البحري إلى غزة.