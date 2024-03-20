حماس: جرائم جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء سلوك انتقامي صهيوني يعبّر عن الفشل

قوات جيش الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.



وقالت حماس، عبر حسابها بتطبيق "تيليجرام"، اليوم الأربعاء: "إن استمرار جرائم جيش الاحتلال الإرهابي في مجمع الشفاء الطبي بغزة لليوم الثالث على التوالي، وعمليات الإعدام للعشرات من النازحين والمرضى والطواقم العاملة فيه، وحملات الاعتقال والسحل والتنكيل التي تجري داخله؛ هو سلوك انتقامي صهيوني، يعبّر عن الفشل الذي يواجهه هذا الجيش المهزوم، العاجز عن تحقيق أي إنجاز أمني أو عسكري، أو تحقيق أي من أهدافه في قطاع غزة".



وأكدت أن "هذه الجرائم الفاشية، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا إصراراً على الثبات في وجه هذه الهجمة الهمجية، واستمراراً في التصدي والصمود، أمام آلة القتل والإرهاب والإبادة، المدعومة من الإدارة الأمريكية، وعجز الأمم المتحدة ومؤسساتها".



وتابعت: "ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وشعوب العالم الحرّ، إلى أوسع تحرك على كل الأصعدة، للضغط لوقف هذا العدوان النازي. وللتضامن مع شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم التنكيل والقتل".



وتواصل قوات الاحتلال حصار مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، فقد ارتكبت جريمة مروعة بحق النازحين، أسفرت عن استشهاد 80 مواطنا ومواطنة، واعتقال حوالي 300 آخرين، والاعتداء على الطواقم الطبية، وإجبار المئات على مغادرته.



وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، فقد اعتقلت بتاريخ 15-11-2023 عددا من النازحين، وذوي الشهداء، والجرحى المتواجدين داخله، وحولت أروقته الى مراكز للتحقيق والتنكيل.



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تصفية 90 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي، الذي يشهد حصارًا إسرائيليًا لليوم الثالث على التوالي.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، قضاء قوات تابعة لوحدة 13 للكوماندوز البحري، ومجموعة القتال التابعة للواء 401 تحت قيادة الفرقة 162، على «مخربين» والعثور على وسائل قتالية، مُدعيًا أنها «تجنبت المساس بالمدنيين، والمرضى، والطواقم الطبية والمعدات الطبية في منطقة المستشفى».



وأشار إلى «التحقيق مع ما يزيد عن 300 مشتبه فيهم في المجمع من قبل محققي وحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية ومركّزي جهاز الأمن العام»، لافتًا إلى «تحويل ما يزيد عن 160 مشتبه فيهم لمتابعة التحقيق معهم على أرض البلاد».