محافظ مطروح: تشكيل لجان فنية للإسراع في بحث مطالب التصالح على مخالفات البناء

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الإسراع وتنشيط أعمال لجان التصالح على مخالفات البناء، مع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح.

ووجه محافظ مطروح، في بيان له اليوم الأربعاء، بتشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استكمال أعداد المهندسين الذين سيتم الاستعانة بهم بالإدارات الهندسية، مع توافر الإمكانيات الفنية لتيسير إجراءات العمل.

فيما عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا اليوم، بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية، ورئيس نقابة المهندسين بالمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية؛ لمتابعة جهود التصالح وتسجيلها على بوابة متابعة المخالفات، مع الوقوف على كل المطالب والاحتياجات من أجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها، ومقترحات توفيرها بكل جهة وتنشيط أعمال اللجان.