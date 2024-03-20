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محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أميرة محمدين
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 1:47 م

اعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لصفوف النقل والشهادات المحلية، طبقا للخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تبدأ امتحانات النقل الابتدائي فى ٨ مايو المقبل وتستمر حتى ١٢ مايو وتبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي فى ١٣ مايو وتستمر حتى ١٦ مايو، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والصم والمكفوفين اعتبارًا من ١٨ مايو وتستمر حتى ٢٣ مايو، وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية فى ١٢ مايو وتستمر حتى ٢٣ مايو، أما امتحانات الدبلومات الفنية بالتعليم الفني تبدأ فى ٢٥ مايو وشهادة الثانوية العامة فى ٨ يونيو المقبل.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بجميع المراحل.

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