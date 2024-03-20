ارتفاع ملموس لأسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا ملموسا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار تقييم المتعاملين لتأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط الروسي.

وبحسب تقرير إعلامي تراجعت طاقة التكرير الروسية نتيجة الهجمات الأوكرانية بنسبة 7% تقريبا أي حوالي 370 ألف برميل يوميا.

كما استفادت أسعار النفط من قرار العراق خفض صادراته النفطية خلال الشهور المقبلة إلى 3ر3 مليون برميل يوميا لكي يتوافق مع حصته في إطار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط.

كما ساهمت المؤشرات على تعافي الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين وفي ارتفاع أسعار لنفط الخام، حيث أعلنت الصين زيادة الناتج الصناعي بنسبة 7% خلال أول شهرين من العام الحالي بعد زيادته بنسبة 8ر6% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5% فقط خلال الشهرين الماضيين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 75ر0 دولار إلى 47ر83 دولار للبرميل تسليم نيسان/أبريل المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 51ر0 دولار إلى 40ر87 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل.

ويتراقب المتعاملون صدور البيانات الأسبوعية لمخزون النفط الخام الأمريكي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا.