فكرت الدكتورة ملك "سمر علام"، أن تقترح على الدكتور أحمد "شريف سلامة"، أن يرسل شريف ابنه "حمزة دياب" لصديق لها يعمل في ميونيخ، ليتعالج شريف بعد إصابته بجذع في الركبة، والذي رفض ذلك.

وقررت أم عمر "ميمى جمال" أن ترقى شريف الذى تزعم أنه تعرض للحسد، ورفضت الفكرة حياة "إسعاد يونس" التي ترى أنها إصابة ملاعب عادية.

ورفضت أم عمر دخول "هنا" زميلة فريد وشريف في المدرسة، إلى غرفته، وأنه لا يصح أن تدخل فتاة غرفة صبية.

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد+1" في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

العمل من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.