الفلبين: سفينة تابعة للبحرية الصينية شوهدت في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الفلبيني، رصد ما لا يقل عن 30 سفينة صينية، بما في ذلك سفينة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي، حول مناطق في بحر الصين الجنوبي تطالب الفلبين بأحقيتها فيها.

وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة الفلبينية كولونيل فرانسل مارجريت باديلا للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه تم أيضا رصد سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وست قوارب صيد بالقرب من جزيرة تيتو التي تشغلها الفلبين.

وأضافت باديلا، إنه في سكاربورو شول، وهو مكان صيد فلبيني تقليدي، رصد الجيش ست سفن تابعة لخفر السواحل الصيني وثماني سفن تابعة للمليشيا الصينية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتابعت أنه في سكاند توماس شول، حيث تبقي الفلبين على سفينة راسية ترجع لفترة الحرب العالمية الثانية، كان هناك ست قوارب صيد صينية وسفينة تابعة لخفر السواحل.

ويعكس أحدث بيان للجيش الفلبيني تشديد الحكومة لعمليات المراقبة البحرية فيما تصاعدت التوترات بين مانيلا وبكين.