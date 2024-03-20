صدقي صخر يمازح جمهور مسلسل كامل العدد +1: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

مازح الفنان صدقي صخر جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بصوره وهو يتقدم لطلب يد جيهان الشماشرجي، ضمن أحداث مسلسل "كامل العدد +1"، معلقا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".

وقام صدقي صخر بالتقدم لطلب أيد جيهان الشماشيرجي بالحلقة العاشرة من مسلسل "كامل العدد +1"، والتي عرضت اليوم، حيث تبين من الأحداث أن "أنجي" قد ظلمت "كريم" وأنه برئ من خيانته لها وأنه يحبها مما دفعه للتقدم لطلب يديها وسط جو رومانسي.

يشار إلى أن الفنان صدقي صخر يشارك في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هم "كامل العدد +1"، ومسلسل "فراولة"، ومسلسل "لانش بوكس".