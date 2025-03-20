وزير خارجية بريطانيا يدعو نظيره الإسرائيلي إلى التراجع عن تصريحاته بشأن إفراغ غزة من سكانها

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن إدانته لتصريحات نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن إفراغ غزة من سكانها، داعيًا إياه إلى التراجع عنها.

جاء ذلك في بيان ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، بشأن انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن لامي، قوله إن لندن تعمل مع فرنسا وألمانيا لإرسال «رسالة واضحة» إلى إسرائيل مفادها أنهم «يعارضون بشدة» استئناف الأعمال العدائية.

وأضاف: «نريد بشدة العودة لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لأن سفك المزيد من الدماء لا يصب في مصلحة أحد، كما يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن».

وقالت شبكة «سكاي نيوز»، إن لامي دعا إلى وقف إطلاق النار بعد إصابة أحد عمال الإغاثة البريطانيين بجروح، جراء تعرض مجمع للأمم المتحدة في غزة لغارة جوية.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى دعوة حكومة بلاده إلى إجراء تحقيق شفاف في الحادث ومحاسبة المسئولين عنه.

وفي سياق متصل، نوه أن استئناف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة أدى إلى «خسارة مروعة» في الأرواح.

ولفت إلى أن «تصرفات إسرائيل في غزة تمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي»، قائلًا: «من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يتوافق حصار غزة ومنع دخول المساعدات مع القانون الدولي».