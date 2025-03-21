الأسهم الامريكية تنهي تعاملات اليوم بانخفاض محدود

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها، اليوم الخميس، على انخفاض محدود في ضوء المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية المنتظر تطبيقها الشهر المقبل.

أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.22% ليغلق عند 5662.64 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.35 % إلى 17688.78 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.03% إلى 41953.32 نقطة وفقا لوكالة رويترز.

قادت شركة أبل الخسائر في قطاع التكنولوجيا الكبرى، في حين سجلت "إنفيديا" مكاسب، وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.23%. وارتفع الدولار بنسبة 0.3%.

وتستعد إدارة ترامب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، إلا أن حدود نطاقها غير واضحة. ووعد ترمب بما يُسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" على بعض الدول على الأقل، رغم أن إدارته لم تحدد على أي دول أو معدل تلك الرسوم، ويتباين رأي كبار مستشاريه الاقتصاديين حول أفضل السبل الخاصة بسياسة الرسوم الجمركية.

وطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلع شهر الحالي، التعريفات الجمركية المقررة على واردات بلاده من المكسيك وكندا بنسبة 25%.



كان من المقرر تطبيق هذه الرسوم في أوائل فبراير، لكن "ترامب" وافق على تأجيلها لمدة شهر، بعد تفاهمات أولية بشأن قضايا الحدود، وأضاف ترامب أنه سيفرض أيضًا رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع من الصين، علاوة على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضها الشهر الماضي.