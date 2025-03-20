يعتقد الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، متمنيًا ألا يكون في أفضل حالاته، عندما يتواجهان في دور ربع النهائي من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2025.

وقال شمايكل في المؤتمر الصحفي عن كريستيانو رونالدو: "إنه شخص مميز.. ما زلت أتذكر عندما كان والدي في سبورتينج لشبونة، حيث كان الناس يتحدثون عن لاعب صاعد، كان هو بالطبع".

وأضاف: "لعبت ضد كريستيانو كثيرًا.. كنا نعيش معًا في مدينة واحدة، وكان أطفالنا يذهبون إلى نفس المدرسة، هو شخص لطيف ومنفتح وودود، وأتمنى دائمًا أن أقابل أشخاص مثله في حياتي".

وأكمل حارس منتخب الدنمارك: "رونالدو من بين أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكن آمل ألا يكون في أفضل حالاته أمامنا".