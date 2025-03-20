روسيا تعين مفاوضين لمحادثات الاثنين المقبل مع أمريكا بشأن أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الخميس، اختيار مفاوضيها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل ، وذلك لبحث إمكانية تنفيذ وقف إطلاق النار في البحر الأسود.

وقال الكرملين اليوم الخميس، إن فريق التفاوض الروسي سيقوده الدبلوماسي المحترف جريجوري كاراسين و ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرجي بيسيدا.

ومن المقرر أن تركز محادثات الرياض ، التي كان من المتوقع في البداية إجراؤها يوم الأحد ، على اقتراح أمريكي لحماية الملاحة في البحر الأسود عبر تنفيذ وقف محدود لإطلاق النار.

وقالت وكالة إنترفاكس الرسمية للأنباء، إن يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في إجراء مفاوضات مثمرة.

ولم يتم دعوة أوكرانيا لحضور الاجتماع ، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الممثلين الأمريكيين سيجرون محادثات منفصلة مع المسؤولين الأوكرانيين في السعودية يوم الاثنين قبل التحدث إلى الجانب الروسي.

وانسحبت روسيا من اتفاق سابق توسطت فيه تركيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومنذ ذلك الحين واصلت أوكرانيا شحن الحبوب عبر البحر الأسود دون أي ضمانات أمنية للسفن.

وفي بداية مارس الجاري، تعرضت سفينة تحمل حبوب متجهة إلى الجزائر لضربة صاروخية روسية، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم السوريين.