سفير الاتحاد الأوروبي: حجم التبادل التجاري مع الخليج تجاوز 161 مليار يورو

رأى سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض كريستوف فارنو، حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي "كبيرا للغاية"، مشيرا إلى أنه تجاوز العام الماضي 161 مليار يورو، مقارنة بـ170 مليارا في 2023.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي 215 مليار يورو في 2023، وفقا لأحدث بيانات متوفرة، مقارنة بـ207 مليارات في العام السابق. في المقابل، ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6ر230 مليار يورو وفقا لفارنو في تصريحات خاصة لصحيفة "الاقتصادية" نشرتها اليوم الخميس.

وبلغ حجم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي 3ر99 مليار يورو في 2024، ارتفاعًا من 6ر93 مليار في 2023، وفقا لما صرح به فارنو لـ "الاقتصادية".

ويُصدر الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من الخدمات إلى دول الخليج، تشمل خدمات الأعمال، ومن بينها الاستشارات الإدارية والخدمات القانونية والمحاسبية إضافة إلى الخدمات الهندسية والمعمارية والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية.

وبلغت قيمة السلع التي استوردها الاتحاد الأوروبي من دول الخليج 4ر62 مليار يورو العام الماضي. ويمثل هذا الرقم انخفاضا من 76 مليار يورو في 2023، لكنه يعكس تحول الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي يمثل جزءا كبيرا من الواردات من دول الخليج.