نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، احتفالية للأطفال الأيتام وذوي الهمم وأسرهم، بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكرى 36 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية بعدة معركة دبلوماسية قانونية دولية استمرت سنوات، وجرى رفع العلم المصري على أرضها في 19 مارس عام 198.

وشهد الحفل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتضمن الاحتفالية أكثر من 250 طفلا وطفلة وأسرهم، وتضمنت فقرة لعرض الدولفين، وعروض للشخصيات الكرتونية التي تفاعل معها الأطفال.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن ذكرى تحرير طابا تعد نتاجا لحرب أكتوبر المجيدة، ورمزا لقوة المفاوض المصري أمام المحافل القانونية الدولية، ونبراسا لرؤية تنموية شاملة ومستدامة على أرض سيناء، وستظل تأكيدا على أن مصر تستطيع في المجالات كافة.

ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لإدخال البهجة والفرحة في نفوس الأطفال الأيتام وذوي الهمم، ودائما ما تقدم لهم كل الخدمات التي من شأنها مساعدتهم.