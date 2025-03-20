حماس: محادثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء مستمرة

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن المحادثات مستمرة مع الوسطاء "بشأن وقف العدوان عن شعبنا والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره على التراجع عن مخططه".

وأضاف القانوع: "متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أن "حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركاً عاجلاً من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ شعبنا من الإبادة ومنع تجويعه رفع الحصار عنه".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت فلسطين إن إسرائيل ارتكبت أكثر من ألف انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 16 شهرا.

جاء ذلك وفق 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتناولت الرسائل قرار إسرائيل إفشال اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، واستئنافها عملياتها العسكرية في غزة، مستعيدة السيطرة على الممر الرئيسي الذي يربط شمال غزة بجنوبها، وإلى طلب قوات الاحتلال من المدنيين إخلاء عدة مناطق، مستغلة هذه الأوامر العسكرية لمواصلة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأشار منصور، في رسالته، إلى ارتكاب إسرائيل أكثر من ألف انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلتها فرض حصار شامل على غزة، وإلى مواصلة المسئولين الإسرائيليين التحريض على التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عمليته البرية الثانية في قطاع غزة بعد استئناف الحرب قبل يومين.