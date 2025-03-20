رئيس الوزراء الإسباني: يجب إدانة ما يحدث في غزة والنظر إلى خطة إعادة الإعمار

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إدانته البالغة لاستئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال في تصريحات تليفزيونية، على هامش وصوله إلى المجلس الأوروبي في بروكسل: «يجب إدانة ما يحدث في غزة ومن المهم أن نقرر كيفية تعاملنا مع إعادة إعمار القطاع».

وشدد على أهمية أن تظهر أوروبا التزامًا أكبر بالقضايا العالمية مثل تغير المناخ، ومساعدات التنمية، وحقوق الإنسان التي «يُداس عليها مرة أخرى في غزة».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.