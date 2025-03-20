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تلقت محاولات روما من أجل العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ضربة موجعة، بعد الإعلان اليوم الخميس أن باولو ديبالا سيخضع لجراحة في الفخذ الأيسر- لينتهي موسم اللاعب الأرجنتيني مع الفريق.

وتعرض ديبالا للإصابة في المباراة التي فاز بها على كالياري 1 / صفر يوم الأحد الماضي.

وذكر روما :"سيخضع باولو ديبالا لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة عقب إصابة في الفخذ الأيسر. واتفق اللاعب والنادي على أن هذه هي أفضل خطوة لضمان تعاف مثالي."

وصعد روما للمركز السابع بالدوري الإيطالي بفضل تجنب الخسارة في 13 مباراة تحت قيادة كلاوديو رانييري، وفاز بست مباريات متتالية في الدوري. ويبتعد روما بفارق أربع نقاط عن فريق بولونيا، صابح المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ولم يشارك روما في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2018 / 2019.

وودع روما منافسات الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي.