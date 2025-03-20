سكرتير عام الصحفيين: بث مباشر لعملية فرز الأصوات في الانتخابات المقبلة

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة سمحت بوجود مندوب لكل مرشح في كل لجنة خلال عملية التصويت، كما ستعمل النقابة على التعاقد مع شركة لتصوير وبث عملية فرز الأصوات مباشرةً في جميع أدوار النقابة، ليتمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة المشرفة اليوم مع المرشحين في الانتخابات، أن فرز الأصوات سيتم في الدور الرابع بالنقابة، حيث سيتمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من متابعة عملية الفرز كاملةً بدقة وبشكل مباشر، بدءًا من الزملاء المتواجدين في السرادق، وصولًا إلى جميع الأدوار، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حتى لو كلف ذلك النقابة مبلغًا كبيرًا.

وتابع: "أي زميل مرشح، إذا رفض القاضي إدخال مندوبه إلى اللجنة خلال التصويت، فعليه إبلاغ اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي ستتخذ الإجراء اللازم بشكل فوري".

ونظّم مركز التدريب بنقابة الصحفيين، اليوم، حفل ختام الموسم التدريبي، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو مجلس النقابة حسين الزناتي.

وخلال الحفل، كرّمت النقابة المدربين الذين شاركوا في تقديم الدورات التدريبية، بحضور عدد من الصحفيين الذين استفادوا من المنح والبرامج التدريبية المختلفة.