محافظ الأقصر: إصلاح كسر ماسورة الصرف بالحُبيل وإطلاق مشروع خط طرد بـ500 مليون جنيه

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن الانتهاء التام من إصلاح كسر ماسورة الصرف الصحي بمنطقة الحُبيل، واستبدال الجزء المتضرر لضمان عدم تكرار المشكلة.

وأشار عمارة إلى بدء تنفيذ مشروع جديد لخط طرد الصرف الصحي بتكلفة 500 مليون جنيه، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إضافة إلى قيادات من شركة المقاولون العرب وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن فرق الصيانة التابعة لشركة المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، تمكنت من التعامل مع الأزمة بسرعة وكفاءة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.

وأضاف أن المشروع الجديد لخط الطرد يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات الصرف الصحي بالأقصر، في إطار توجه الدولة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، حيث سيخدم مناطق جديدة ويوفر حلولًا جذرية لمشكلات الصرف الصحي التي تعاني منها بعض المناطق.

من جانبه، شدد اللواء أحمد رمضان على أن الشركة ستواصل جهودها لتحديث منظومة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية لزيادة القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني بالأقصر.