ثلاثي هجومي في تشكيل السعودية أمام الصين

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أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام نظيره الصين، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب السعودية نظيره الصين في الثامنة والربع مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك، لحساب منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم أمام الصين على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل - حسن كادش - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: ناصر الدوسري - مصعب الجوير - فيصل الغامدي

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - أيمن يحيى.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب السعودية كلًا من: أحمد الكسار - حامد يوسف - جهاد ذكري - سعد آل موسى - علي لاجامي - مهند الشنقيطي - زياد الجهني - تركي العمار - مهند آل موسى - مروان الصحفي - عبد الله الحمدان - عبد الله آل سالم.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخبات الصين وإندونيسيا والبحرين.