الدفاع الروسية تعلن تدمير 132 درون أوكرانية خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، تدمير 132 طائرة أوكرانية بدون طيار (درون) أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان، أن أوكرانيا شنت خلال الليل هجوما بطائرات درون على الأراضي الروسية.

وذكر البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استهدفت 132 درون ودمرتها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جانبه، أوضح عمدة منطقة ساراتوف الروسية رومان بوسارغين، تضرر حوالي 30 منزلًا ومستشفى في مدينة أنجلس بالمنطقة جراء هجوم الطائرات الدرون ، إضافة إلى اندلاع حريق في المطار.

وأكد بوسارجين عبر منصة تلجرام، وقوع إصابات جراء الهجوم دون تحديد عددها أو طبيعتها، وإخلاء منازل المدنيين القريبة من المطار بسبب الحريق.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.