أغاني من التراث الشعبي ضمن حفل فاطمة عادل بليالي هل هلالك على مسرح ساحة الهناجر

انطلقت فعاليات الليلة الثالثة عشرة للنسخة التاسعة من برنامج هل هلالك، الذي يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان التي تقام تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وأحيت الفنانة فاطمة عادل، حفل الليلة الثالثة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، وقدمت مجموعة متنوعة من أشهر أغاني التراث الشعبي الأصيل، منها: "والله ما طلعت شمس، ومربعات ابن عروس، والتاجر، وسلم علي، وإن كنت لي وانا ليك، وكان زمان، وجابلي العنب، وحبك شمعة، وأم إسماعيل"، إلى جانب عدد من الأغانى الشهيرة لنجوم الطرب في مصر، بمصاحبة فرقتها الموسيقية.



وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله، والفنانة أمنية النجار، وعدد من الدويتهات الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التي يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب.

وترسيخا لهويتنا، وكالمعتاد كل عام، تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة 20 ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذي يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، طوال فترة إقامة البرنامج.

ويشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور في الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج، والتي تستمر حتى يوم 26 مارس الجاري.