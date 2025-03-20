قوات الاحتلال توسع عملياتها البرية في غزة

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بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، عقب استئناف الحرب.

وفي الساعات الأخيرة، داهم جيش الاحتلال مناطق إضافية في شمال قطاع غزة، بعد أن انسحب عقب وقف إطلاق النار منذ نحو شهرين.

ونقلت وكالة «معا»، عن القناة السابعة العبرية، قولها إن طائرات الاحتلال هاجمت الليلة نحو 20 هدفا في قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، زعم جيش الاحتلال بدء عملية برية محدودة في قطاع غزة، تهدف لتوسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه.

وأضاف البيان أن قوات الجيش سيطرت ووسّعت سيطرتها على وسط محور نتساريم الذي يقع وسط القطاع.

وذكر البيان الإسرائيلي أن قوات لواء جولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة منذ يومين على قطاع غزة، استئنافا للحرب، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات.