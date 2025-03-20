تحدث المدير الفني بريان ريمر، مدرب منتخب الدنمارك، بشأن المواجهة المرتقبة ضد البرتغال في ربع نهائي منافسات دوري الأمم الأوروبية 2025.

وقال مدرب الدنمارك في المؤتمر الصحفي: "كريستيانو رونالدو تطور كثيرًا.. لم يعد كما كان، لكنه لا يزال يمتلك نقاط قوة كبيرة، ويتمتع بمهارات فنية لا يملكها سوى القليلون، لكنه ليس الوحيد في الفريق، وعلينا أيضًا التركيز على برونو فيرنانديو ورافاييل لياو، لذا المهمة ليست سهلة".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "بالنسبة لي، البرتغال منتخب من الطراز العالمي.. حتى لو كنت لا تملك أدنى معرفة بكرة القدم، فستدرك أن لديهم لاعبين رائعين في جميع المراكز، ولديهم موهبة كبيرة حقًا".

قبل أن يختتم في هذا الشأن: "عندما تصل ربع النهائي، لا يهم من تواجه، لأن جميع الفرق تمتلك إمكانيات كبيرة لكننا نعلم بالطبع أن البرتغال المرشحة للفوز، ونحن الأقل حظًا".