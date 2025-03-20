 المجلس الأعلى للإعلام يعيد تشكيل لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس الأعلى للإعلام يعيد تشكيل لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس

علي كمال
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 10:52 م

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس.

كما قرر المجلس إضافة المخرج الكبير أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق كما هو.

وتختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.

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