ضبط مطبعة دون ترخيص بداخلها 169 ألف مطبوع تجاري في القاهرة

ألقت مباحث المصنفات، القبض على مدير مسئول عن مطبعة "دون ترخيص" بداخلها 169 ألف مطبوع تجاري بدون تصريح.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة طباعة مالك مطبعة "دون ترخيص" - كائنة بمنطقة السلام أول بالقاهرة- لطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول - مقيم بمحافظة القاهرة- وعثر بداخل المطبعة على (169000 مطبوع تجاري عبارة عن عبوات تحت التجهيز، وإستيكرات لمستحضرات تجميل لماركات محلية بدون تصريح بالمخالفة لحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.