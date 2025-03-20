أحمد زاهر ضيف شرف الحلقة 21 من مسلسل إش إش

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يحل الفنان أحمد زاهر ضيف شرف بالحلقة ٢١ لمسلسل" إش إش" حيث يلعب دور أحد تجار المخدرات الذي يتعاون مع المعلم رجب الجريتلي، ماجد المصري، في التجارة بالممنوعات.

كما تشهد الحلقة قيام رجب بطرد مختار "محمد الشرنوبي"، ابن زوجته، بعد تلقينة علقة ساخنة عقب ادعاء إش إش "مي عمر"، بأنه حاول الاعتداء عليها.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" أمام الفنان عمرو سعد، والعملين من إخراج محمد سامي الذي فاجأ الجميع فجر اليوم بإعلانه إعتزال الإخراج التليفزيوني، ومغادرته مصر لمدة عملين للدراسة.